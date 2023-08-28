Хитрости, которые вам точно пригодятся: как лучше посушить грецкие орехи

Советы, которые вам пригодятся перед Ореховым Спасом

Завтра, 20 августа, в Украине отмечается важная дата в календаре церковных праздников — Ореховый Спас. Этот праздник получил такое название из-за созревания различных видов орехов. Традиционно семьи собираются за одним столом и лакомятся угощениями: готовят печенье с грецкими орехами или выпечку с ореховой начинкой.

Однако после сбора орехов следует их высушить. Как это сделать, расскажем вместе с "Главредом".

Как правильно сушить грецкие орехи в духовке

Для начала внимательно переберите все орехи и отберите наиболее дозревшие. При необходимости очистите с плодов грязь или остатки кожуры.

Наиболее подходящие для сушки орехи выложите на противень и поместите в духовку. Духовку включите на 45°С, однако дверцу духового шкафа держите слегка приоткрытой для притока свежего воздуха. Через некоторое время повысьте температуру примерно до 70°С.

Грецкие орехи должны находиться в духовке 2-3 часа. Через указанное время достаньте их и оставьте на воздухе до полного остывания.

Как сушить грецкие орехи без духовки

У вас нет доступа к духовке и необходимо срочно просушить грецкие орехи? Ничего страшного — плоды можно высушить в домашних условиях.

Для начала с орехову удалите скорлупу: расколите их, достаньте ядра и очистите от перепонок. После этого разложите их на решетке и поставьте в месте, куда попадают лучи солнца. Для просыхания плодов орехов таким способом необходимо 2-3 дня.

Приготовьте с орехами пляцок по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!