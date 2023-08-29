Больше не упадет ни слезинки: как нарезать лук и не заплакать

Эти лайфхаки помогут вам на кухне

Лук – один из самых распространенных продуктов. У него специфический вкус, поэтому лук добавляют практически в каждое блюдо для остроты и пикантности.

Но при чистке и нарезке лука глаза начинают сильно слезиться. Это по душе далеко не каждому. Поэтому вместе с "ТСН" расскажем, как избежать слез во время нарезки лука.

Почему во время нарезки лука слезятся глаза

Все дело в том, что в луке содержатся молекулы сульфоновой кислоты и белок. Сочетаясь, эти два вещества образуют слезоточивый газ под названием лакриматор. Когда вы режете лук, лакриматор высвобождается в виде газа и попадает на слизистую глаз.

Как не плакать во время нарезки лука

Охладите лук перед приготовлением. Положите его в морозильную камеру или холодильник на 20 минут. Если у вас нет времени, ополаскивайте лук холодной водой.

Смачивайте лезвие ножа в воде. Это поможет уменьшить выделение газа, но нарезать лук придется рядом с миской с водой или краном.

Наденьте плотные очки и дышите только ртом. Это защитит глаза от газа.

Поставьте рядом с разделочной доской восковую свечу. Горячий воск будет нейтрализовать газ.

То же действие у лимонного сока. Просто параллельно режьте лимон или проводите ножом по лимонной мякоти.

Жуйте жвачку во время нарезки лука. Некоторые утверждают, что это помогает нейтрализовать действие слезоточивого газа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от запаха лука на кухне. Готовьте с удовольствием!