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Мужчина больше не понадобиться: как без усилий открыть банку с закруткой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вы откроете любимые огурцы просто
Вы откроете любимые огурцы просто. Фото cesmak.info

Все, что нужно, есть под рукой

Что может быть лучше зимой, чем похрустеть любимыми консервированными огурцами? Опытные кулинары с удовольствием консервируют весь сезон, чтобы потом зимой лакомиться вкуснятиной.

Любители таких закусок знают, что консервирование в банках с закрутками гораздо удобнее, чем закатка ключом — для этого не требуется особых навыков и девайсов. Да и большинство готовых консервов в стеклянной таре продаются именно в закрутках. Однако, чтобы открыть такую банку, часто нужно потратить немало усилий. Как открыть банку с помощью хитростей, расскажем вместе с "РБК-Украина".

Как просто открыть банку с закрутками

Для первого способа вам понадобится кусок плотного "армированного" скотча. Закрепите его на крышке и сделаете своего рода рычаг. Когда вы за него дернете, банка откроется.

Еще один из вариантов простого открытия банки — при помощи миски с водой. Налейте в глубокую емкость горячей воды, переверните и окуните крышкой вниз, подержите пару минут. После этого крышка должна открыться.

Постучите по крышке деревянной лопаткой со всех сторон. Делайте это осторожно, чтобы не повредить банку. Затем попытайтесь открыть — это должно быть намного легче.

Для следующего способа натяните на крышку резинку для денег и наденьте на руку резиновую перчатку. Это создаст сцепление, которое поможет открыть банку.

Открыть банку можно с помощью фена. Просто прогрейте крышку с разных сторон горячим потоком воздуха. Чтобы не обжечь руку, возьмите бумагу или полотенце и откройте банку.

"Телеграф" ранее рассказывал также о трюках, которые помогут открыть банку. Попробуйте все и выберите самый удобный!

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#Заготовки на зиму #Лайфхак