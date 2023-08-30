Мужчина больше не понадобиться: как без усилий открыть банку с закруткой
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Что может быть лучше зимой, чем похрустеть любимыми консервированными огурцами? Опытные кулинары с удовольствием консервируют весь сезон, чтобы потом зимой лакомиться вкуснятиной.
Любители таких закусок знают, что консервирование в банках с закрутками гораздо удобнее, чем закатка ключом — для этого не требуется особых навыков и девайсов. Да и большинство готовых консервов в стеклянной таре продаются именно в закрутках. Однако, чтобы открыть такую банку, часто нужно потратить немало усилий. Как открыть банку с помощью хитростей, расскажем вместе с "РБК-Украина".
Как просто открыть банку с закрутками
Для первого способа вам понадобится кусок плотного "армированного" скотча. Закрепите его на крышке и сделаете своего рода рычаг. Когда вы за него дернете, банка откроется.
Еще один из вариантов простого открытия банки — при помощи миски с водой. Налейте в глубокую емкость горячей воды, переверните и окуните крышкой вниз, подержите пару минут. После этого крышка должна открыться.
Постучите по крышке деревянной лопаткой со всех сторон. Делайте это осторожно, чтобы не повредить банку. Затем попытайтесь открыть — это должно быть намного легче.
Для следующего способа натяните на крышку резинку для денег и наденьте на руку резиновую перчатку. Это создаст сцепление, которое поможет открыть банку.
Открыть банку можно с помощью фена. Просто прогрейте крышку с разных сторон горячим потоком воздуха. Чтобы не обжечь руку, возьмите бумагу или полотенце и откройте банку.
"Телеграф" ранее рассказывал также о трюках, которые помогут открыть банку. Попробуйте все и выберите самый удобный!