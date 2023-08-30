Мужчина больше не понадобиться: как без усилий открыть банку с закруткой

Все, что нужно, есть под рукой

Что может быть лучше зимой, чем похрустеть любимыми консервированными огурцами? Опытные кулинары с удовольствием консервируют весь сезон, чтобы потом зимой лакомиться вкуснятиной.

Любители таких закусок знают, что консервирование в банках с закрутками гораздо удобнее, чем закатка ключом — для этого не требуется особых навыков и девайсов. Да и большинство готовых консервов в стеклянной таре продаются именно в закрутках. Однако, чтобы открыть такую банку, часто нужно потратить немало усилий. Как открыть банку с помощью хитростей, расскажем вместе с "РБК-Украина".

Как просто открыть банку с закрутками

Для первого способа вам понадобится кусок плотного "армированного" скотча. Закрепите его на крышке и сделаете своего рода рычаг. Когда вы за него дернете, банка откроется.

Еще один из вариантов простого открытия банки — при помощи миски с водой. Налейте в глубокую емкость горячей воды, переверните и окуните крышкой вниз, подержите пару минут. После этого крышка должна открыться.

Постучите по крышке деревянной лопаткой со всех сторон. Делайте это осторожно, чтобы не повредить банку. Затем попытайтесь открыть — это должно быть намного легче.

Для следующего способа натяните на крышку резинку для денег и наденьте на руку резиновую перчатку. Это создаст сцепление, которое поможет открыть банку.

Открыть банку можно с помощью фена. Просто прогрейте крышку с разных сторон горячим потоком воздуха. Чтобы не обжечь руку, возьмите бумагу или полотенце и откройте банку.

"Телеграф" ранее рассказывал также о трюках, которые помогут открыть банку. Попробуйте все и выберите самый удобный!