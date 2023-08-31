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Не у мойки: как правильно хранить губку, чтобы не было вони и бактерий

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Храните ваши губки правильно
Храните ваши губки правильно. Фото pinterest.com

Теперь от вашей губки не будет вони

Иногда бывает заходишь на кухню и снаружи будто все блестит, а все равно чувствуется какой-то неприятный затхлый запах. Его причиной может быть такой бытовая мелочь, как губка для мытья посуды. Контактируя с остатками пищи и теплой водой, она становится идеальной средой для размножения бактерий, в том числе болезнетворных, которые и становятся источником неприятного запаха. Есть ли способ, это предотвратить это, не выкидывая губку?

OBOZREVATEL делится лайфхаками по правильному уходу за губками. Вы узнаете, как правильно хранить губки и продолжите их срок службы.

Где правильно хранить губки

Обычно губки складывают на хранение возле мойки. Однако это очень питательная среда для бактерий — там она не просохнет. Также не следует хранить губку в шкафчиках и ящиках — в этих местах очень ограниченный доступ воздуха.

Идеальный вариант для губки – подвесная корзинка, которая крепится на стену, открытую полку или на край мойки. Так инструмент будет равномерно просыхать со всех сторон и не станет рассадником микробов. Однако не забывайте отжимать губку после использования — чем меньше влаги останется в его пористой структуре, тем лучше.

Ранее мы рассказывали, как сделать мытье посуды более экономным и эффективным. Попробуйте — и сэкономьте ваш бюджет.

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