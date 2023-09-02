Этими хитростями пользуются повара дорогих ресторанов: как натереть свеклу и не испачкать руки

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Мы не представляем любимую "Шубу" без натертой свеклы. Да и вообще, измельченный овощ нам нужен для приготовления разных блюд.

Многие кулинары не очень любят процесс натирания свеклы на терке – это достаточно трудоемкий процесс, после которого нужно будет долго и тщательно отмывать загрязненные руки. Как упростить это, расскажем вместе с Рixelinform.

Как натереть свеклу и не запачкать руки

Способ, который точно многим нравится — это использование перчаток. Да, они не оградят саму терку от загрязнений, но ваша кожа останется чистой. При измельчении свеклы можно использовать обычные тонкие перчатки при измельчении свеклы.

Еще один простой способ облегчить этот сложный процесс – использовать при натирании самое дешевое растительное масло. Разделайте с ее помощью терку, после чего натрите на ней свеклу. Отмыть после процесса измельчения кухонную посуду будет гораздо проще.

Жизнь многих кулинаров упрощает лимонный сок и уксус. Они помогут оградить терку от загрязнений. Но после такой процедуры обязательно хорошо вымойте руки и нанесите крем.

Кстати, если у вас терка перестала быть острой, заточите ее с помощью лайфхаков "Телеграфа". Это сэкономит вам деньги!