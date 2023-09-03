Быстро и без брызг: как аккуратно почистить гранат

Пару движений руки — и гранат почищен!

Гранат — полезный продукт для укрепления иммунитета. Его зерна укрепляют здоровье, нервную систему и нормализуют давление. Единственный недостаток этого суперполезного фрукта — твердая кожура, которую трудно чистить.

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с такой ситуацией: чистишь гранат, а его зерна вылетают из рук вместе с соком. В результате большая часть сока вытекает, а кухня остается грязной. Если не хочется отмывать все поверхности, вместе с theLime советуем попробовать один лайфхак.

Как быстро и аккуратно почистить гранат

Для начала помойте фрукт и с помощью ножа сделайте надрезы на кожуре. Старайтесь не задеть зернышки, чтобы не потерять сок.

Далее опустите гранат в глубокую емкость с холодной водой. Оставьте фрукт в воде на 10-15 минут — наполненный жидкостью, он будет легче чиститься.

Опустите руки в воду и начните делить гранат на части — у вас должны получиться отдельные кусочки. Не вынимая фрукт из воды, очистите частицы фрукта от пленки и освободите зерна. Но не извлекайте зерна сразу после чистки из воды. Лучше оставить их на 2-3 минуты – за это время все лишнее (белые пленки и шкурка) всплывет на поверхность воды, а зернышки граната опустятся на дно.

Через указанное время уберите мусор и слейте воду. Повторно промойте зерно и переместите его в чистую тарелку.

Очищенный гранат можно использовать в приготовлении невероятного салата по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!