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Поможет копеечное средство: как сделать мясо более нежным

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Нежное мясо приготовить просто
Нежное мясо приготовить просто. Фото jisty.com.ua

Мясо можно будет есть губами

Мясо — невероятно вкусный и полезный продукт, из которого можно приготовить большое количество разнообразных блюд. Однако некоторые куски мяса менее нежные и поэтому требуют больше времени для приготовления.

К счастью, существуют хитрости, благодаря которым можно размягчить мясо и оно будет таять во рту. Именно об этих кулинарных лайфхаках вместе с "РБК-Украина" и расскажем.

Как сделать мясо нежнее

Смягчить мясо поможет один копеечный ингредиент, который есть на каждой кухне. Вам просто понадобится пищевая сода и совсем немного времени.

Для начала возьмите мясо, положите его на разделочную доску, тщательно посыпьте пищевой содой. Отправьте продукт на полчаса в холодильник "отдохнуть". После промойте его, высушите и готовьте как обычно.

Главные ошибки при приготовлении мяса

Готовьте на очень горячей сковороде. Если вы положите мясо на холодную сковороду, оно может прилипнуть, и вы не получите желаемого цвета или карамелизации.

Не спешите переворачивать мясо. Вы должны избегать этого и дать мясу спокойно готовиться в течение нескольких минут, пока не образуется корочка.

Не солите мясо слишком рано. В этом случае оно станет сухим и потеряет свой кулинарный сок. Солить его желательно непосредственно в момент приготовления или в конце непосредственно перед дегустацией.

Попробуйте с помощью этих лайфхаков приготовить мясо по-еврейски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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