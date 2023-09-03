Поможет копеечное средство: как сделать мясо более нежным
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Мясо можно будет есть губами
Мясо — невероятно вкусный и полезный продукт, из которого можно приготовить большое количество разнообразных блюд. Однако некоторые куски мяса менее нежные и поэтому требуют больше времени для приготовления.
К счастью, существуют хитрости, благодаря которым можно размягчить мясо и оно будет таять во рту. Именно об этих кулинарных лайфхаках вместе с "РБК-Украина" и расскажем.
Как сделать мясо нежнее
Смягчить мясо поможет один копеечный ингредиент, который есть на каждой кухне. Вам просто понадобится пищевая сода и совсем немного времени.
Для начала возьмите мясо, положите его на разделочную доску, тщательно посыпьте пищевой содой. Отправьте продукт на полчаса в холодильник "отдохнуть". После промойте его, высушите и готовьте как обычно.
Главные ошибки при приготовлении мяса
Готовьте на очень горячей сковороде. Если вы положите мясо на холодную сковороду, оно может прилипнуть, и вы не получите желаемого цвета или карамелизации.
Не спешите переворачивать мясо. Вы должны избегать этого и дать мясу спокойно готовиться в течение нескольких минут, пока не образуется корочка.
Не солите мясо слишком рано. В этом случае оно станет сухим и потеряет свой кулинарный сок. Солить его желательно непосредственно в момент приготовления или в конце непосредственно перед дегустацией.
Попробуйте с помощью этих лайфхаков приготовить мясо по-еврейски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!