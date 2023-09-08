Так нарезают лук в дорогих ресторанах: потрясающий трюк

Вам понадобиться несколько "помощников"

В сезон заготовок на зиму и приготовление овощных блюд практически каждый кулинар сталкивается с проблемой нарезки большого количества овощей. Особенно неприятный процесс измельчения лука – с ним хочется расправиться как можно скорее.

Вместе с Ukr.Media рассказываем, как можно ускорить этот процесс. Вам нужно будет заменить нож двумя неожиданными кухонными приборами.

Как быстро нарезать лук для блюд

Изобретательные кулинары используют для процедуры измельчения лука вилку и овощечистку! Причем последнее устройство предлагаем использовать совсем не для очистки лука, а именно для того, чтобы нарезать овощ.

Предварительно лук необходимо очистить от шелухи и наколоть на вилку. Это делается для того, чтобы круглая луковица не скользила и не катилась, а вы не порезали свои пальцы. Далее нужно прижать лук к разделочной доске и легко и очень быстро нашинковать лук тонкими кольцами. Этот способ позволяет нарезать тонкие, практически прозрачные слайсы.

Если нужны более толстые кольца, достаточно просто сильнее нажимать на овощечистку во время нарезания. Можно предварительно разрезать луковицу пополам – тогда можно получить тонкие полоски, а не кольца.

Лук таким образом можно нарезать прямо в готовящееся блюдо. Так вы еще больше ускорите процесс.

Из лука предлагаем приготовить потрясающий луковый шашлык по рецепту "Телеграфа". Пробуйте и наслаждайтесь!