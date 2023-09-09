Больше консервантов и еще четыре причины не покупать нарезанный хлеб

Вы будете уверены, что ваш хлеб — полезный

Невероятно вкусный хлеб — частый гость на столах украинцев. В магазинах его выбор достаточно велик.

Оказывается, целая буханка и нарезанный продающийся в магазине хлеб — далеко не одно и то же. Вместе с Новости.LIVE рассказываем, почему лучше отказаться от нарезанного хлеба и покупать в магазине сразу целую буханку.

Почему в магазине лучше оказаться от нарезанного хлеба

В его тесто добавляют гораздо больше примесей. По этой причине кусочки дольше остаются свежими и не портятся.

Опасен и сам процесс нарезки. Для этого ножи смазываются специальным маслом — именно ему ломтики получаются упругими. Также иногда ножи обрабатывают этиловым спиртом, который помогает продлить срок хранения хлеба. Остатки этих дешевых продуктов остаются на хлебе.

Еще одна причина — быстрая порча. Случается это из-за увеличения площади, на которой может развиваться плесень.

Также способствует порче и то, что такой хлеб хранят в пакетах. В этом виноват конденсат, который образуется внутри и наполняет ломтики влагой.

Из-за того, что нарезанный хлеб выделяет больше влаги, он быстрее и почерствеет. И если у целого батона затвердеет только отрезанный кусочек, то у нарезанного хлеба — каждый ломтик.

Безусловно, одна из причин — цена. Нарезанный хлеб часто стоит дороже целой буханки такого же размера.

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