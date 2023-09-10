Получатся не хуже мясных: хитрости приготовления овощных котлет

Близкие никогда не догадаются, из чего ваши биточки

Сочные котлеты любят все. Готовятся они достаточно просто из любого мяса.

Сейчас, в сезон овощей, очень хочется разнообразить меню и побаловать себя и близких овощными котлетами. Как сделать их идеальными и вкусными, расскажем вместе с Ukr.Media.

Ингредиенты, которые улучшат вкус овощных котлет и сделают их полезными

Яйца нужны не только для приготовления мясных, но и овощных котлет. Чтобы они получились воздушными, попробуйте отделить белок от желтка, взбить и добавить отдельно в миску с другими ингредиентами.

Тертый сыр – это еще один способ соединить все ингредиенты в котлетах. Здесь подойдут разные продукты — как сыр с нейтральным вкусом, так и с "выразительным" (например, чеддер или пармезан).

В приготовлении овощных котлет, как правило, используются сочные плоды. Как следствие – тесто получается жидким. Вы забудете об этой проблеме, если для загустения будете использовать муку или манную крупу.

Добавляйте в котлеты зелень. Благодаря "ярким" травам (например, петрушка, кинза или другие пряности на ваш вкус), вам удастся сделать овощные котлеты более пикантными.

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