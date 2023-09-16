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Придете в себя, когда съедите всю банку: как улучшить вкус соленых огурцов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Маринованные огурцы станут еще вкуснее
Маринованные огурцы станут еще вкуснее. Фото cesmak.info

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Маринованные огурцы – это отличная закуска. Сделав запасы, зимой вы сможете насладиться сбалансированным вкусом, аппетитным внешним видом, уникальным ароматом и фирменным хрустом.

На сегодняшний день существуют сотни рецептов маринованных огурцов. Кто добавляет в маринад горчицу, кто — семена укропа. Есть рецепты с добавлением меда, сельдерея, корня хрена и даже соевого соуса. У каждого кулинара свои уловки для улучшения вкуса огурцов. Вместе с Рixelinform расскажем о некоторых из них.

Как улучшить вкус маринованных огурцов

В этом вам могут помочь листья смородины. Часто опытные кулинары добавляют по несколько штук в банку для того, чтобы овощи получались ароматными, насыщенными и хрустящими. Качество ваших заготовок от этого только заметно выиграет.

Перец чили – невероятно полезный продукт, который далеко не все кладут в банку с огурцами. Напрасно: от одного маленького перчика вся банка овощей не станет острой, однако вкус значительно улучшится.

Калина – еще один не очень популярный в мариновании продукт, который сделает вашу заготовку вкусной. Попробуйте добавить несколько листочков в банку – и огурцы станут невероятно хрустящими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли обрезать кончики огурцов при засолке. Эти маленькие хитрости влияют на вкус закуски.

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#Огурцы #Заготовки на зиму #Консервация #Лайфхак