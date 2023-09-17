В Новый год с арбузом: как сохранить ягоду до зимы

Удивите гостей вкуснятиной!

Сезон любимых арбузов короткий. Только август и начало сентября – пора нарезать его ломтиками. А хотите удивить близких и родных сочными и сладкими арбузами на новогодние праздники, купленные летом или в начале осени?

Вместе с Рixelinform расскажем, как сохранить вкусную ягоду до самых морозов. По их вкусу можно будет с уверенностью сказать, что они действительно были приобретены в "золотой сезон" для бахчевых культур.

Как сохранить арбуз к новогодним праздникам

Может показаться, что это невозможно. Но с правильно выбранной методикой сохранить арбуз до Нового года не составит большого труда. Следует лишь обеспечить плоду соответствующие условия хранения.

Выберите достаточно большой арбуз весом не менее 4-5 кг. Важно, чтобы он был свежим – у такого арбуза будет присутствовать сухая плодоножка.

Затем возьмите ящик для хранения овощей и фруктов и заполните наполовину сухим песком. Внутрь поместите арбуз так, чтобы плодоножка оказалась в песке. После этого добавляем песок таким образом, чтобы арбуз полностью скрылся.

Кстати, температура должна находиться в помещении не более 8 градусов. Ваш арбуз сохранится до самых новогодних праздников, а вы удивите своих близких и друзей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проверить арбуз на натуральность. Для этого вам не понадобятся особые средства.