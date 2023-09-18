Вам поможет копеечное средство: как выбрать колбасу без "химии"

Запомните эти несколько признаков

Колбаса — очень частый гость на столе у украинцев. Мы любим кушать ее просто с хлебом или же используем как ингредиент в блюдах.

К выбору колбасы в магазине нужно подходить внимательно — хочется купить качественный продукт с хорошим составом. Вместе с "УНИАН" расскажем, как выбрать хорошую колбасу.

Как выбрать качественную колбасу

Обращайте внимание на цену и не гонитесь за дешевым продуктом. Хорошая колбаса не может стоить дешевле мяса, ведь именно из мяса она и состоит.

Надпись на лицевой стороне упаковки "сделано по ГОСТу" может быть маркетинговым ходом. О стандартах производства должно быть также указано на обратной стороне.

Обратите внимание на состав колбасы: в продукте допускается только наличие только мяса, сала, специй и нитрит натрия (антибактериальная добавка). Мясо должно быть на первом месте, причем не просто "свинина", а сортовое мясо.

В составе качественной колбасы не должно быть комплексных пищевых добавок, каррагинана, камеди, крахмала, сои. Их наличие говорит об экономии производителя на ямсе.

Лучше не покупать колбасу, в составе которой указан "животный белок" без уточнения вида мяса. Это могут быть кожа, хрящи, жилы и другие мясные отходы.

Отказаться от покупки лучше, если в составе есть мясо механической обвалки в составе. Его получают путем перемалывания целого каркаса курицы вместе с костями, кожей и соединительными тканями.

Глутамат натрия или Е621 не нужен в качественной колбасе. Эта добавка указывает на сомнительный состав.

Натуральная колбаса должна иметь серый цвет, поэтому относитесь осторожно к колбасе с ярким цветом. А вот сыровяленые колбасы наоборот должны иметь насыщенный темный цвет — это свидетельствует о наличии в составе конины или говядины.

Оболочка колбасы должна плотно прилегать к продукту и должна быть ровной. Исключение — копченая колбаса: её поверхность морщинистая.

Несъедобная оболочка колбасных изделий — часто признак невысокого качества. Но это зависит от производителя.

На сыровяленой и сырокопченой колбасе допустим белый налет. Также есть отдельные виды колбас с благородной плесенью. Однако в остальных случаях колбасу с налетом покупать нельзя.

Лучше не покупать колбасу, если состав написан мелко и неразборчиво, и его трудно прочитать. Производителям качественного продукта нечего скрывать.

Если в колбасе есть сало — оно должно быть белого цвета. Если есть желтизна — лучше отказаться от такой покупки.

Проверить качеств вареной колбасы можно с помощью йода. Капните немного йода на колбасу: если пятно станет синим — в колбасе слишком много крахмала. На качественной колбасе йод останется коричневым.

Докторскую колбасу можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Вы будете уверены в ее составе.