Смахните иней и киньте на сковороду: как правильно готовить замороженные котлеты
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Приготовить замороженные котлеты можно быстро и просто
Многие кулинары заготавливают впрок любимые котлеты и убирают их в морозилку. Тех, кто этого не делает, покупают полуфабрикаты.
Кажется, что приготовить их несложно. Однако часто бывает, что при разогревании замороженных котлет они превращаются в кашу. Как не допустить этого, рассказываем вместе с "УНИАН".
Нужно ли размораживать котлеты перед приготовлением
Этого делать категорически нельзя по некоторым причинам. Во-первых, на биточки могут "набежать" вредные микроорганизмы. Сами котлеты развалятся и превратятся в фарш, а при приготовлении такие котлеты могут прилипнуть к сковороде. Да и вкус после такой процедуры может испортиться.
Как правильно пожарить замороженные котлеты
Для начала разогрейте на сухой чугунной или антипригарной сковороде масло. Сами котлеты достаньте из упаковки и уберите иней.
Далее выложите котлеты в масле и жарьте их до корочки с одной стороны. После переверните биточки, сделайте огонь меньше и жарьте их до готовности под крышкой.
С замороженных котлет в панировке иней можно не убирать. Это приведет к нарушению слоя панировки и к деформации структуры самого полуфабриката.
Время приготовления котлет — полуфабрикатов зависит от вида мяса. Индейка готовится 8 минут, курица — 10-12 минут, а свинина и говядина — 20 минут. Замороженные рыбные биточки готовятся около 15 минут.
Их готовность можно проверить зубочисткой, проткнув котлету. Сок внутри должен быть прозрачным, мясо — светло-белым, а не красным со следами крови.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно заморозить котлеты. Это суперспособ в плане экономии времени