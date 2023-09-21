Ударьте ее о стол: хитрый трюк в обращении с капустой упростит вам жизнь

Многие используют нож, но наш способ — в разы быстрее

Мы рассказывали, какие продукты не следует хранить в холодильнике. Теперь делимся лайфхаком, который значительно упростит обработку и подготовку цветной капусты.

Этот продукт очень полезен. Из него можно приготовить массу питательных и аппетитных блюд. Но для подготовки начала его следует сначала разделить на соцветия. На Pixelinform рассказали, как сделать это гораздо быстрее.

Разделить кочерыжку на соцветия, в общем, не сложно. Обычно его обрезают ножом. Однако, если не иметь должной сноровки, этот процесс может затянуться надолго.

Но есть простой способ, благодаря которому удастся легко справиться с поставленной задачей. Для этого не понадобится ничего кроме пищевой пленки.

Чтобы быстро получить аккуратные соцветия цветной капусты, необходимо завернуть кочерыжку в пищевую пленку. После этого берем капусту и несколько раз сильно ударяем кочан о твердую поверхность – стол для этого подходит лучше.

Осталось лишь избавиться от пленки и убедиться в успешном результате операции. Вы увидите, что капуста разделилась на аккуратные соцветия, а ствол остался раздельно. Также мы рассказывали, что добавить в картофельное пюре, чтобы получилось вкуснее.