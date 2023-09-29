Экономная хитрость умных кулинаров: как сварить разбившееся яйцо

Даже в такой ситуации можно выкрутиться

Мы рассказывали, что означает маркировка на яйцах в супермаркете. Но нередко, разбирая покупки, мы замечаем, что одно или несколько яиц не пережили транспортировку целиком.

Конечно, поврежденные яйца можно использовать в любое тесто и даже пожарить. Но если вы собрались делать, например, салат, это может стать проблемой. Но даже на такой случай есть решение. О нем рассказали на ProstoWay.

Самое простое – если яйца разбиты не полностью, а только имеют трещины. Варить их следует в кастрюле с холодной водой, в которую всыпали 1 ст. л. поваренной соли. После закипания варим 8 мин.

Как сварить разбитое яйцо

Прежде всего следует тщательно выбрать все скорлупки. Затем нужно взять высокий стеклянный стакан и смазать его изнутри маслом. Сырые яйца нужно перелить в стакан.

Дальше стакан ставится в небольшую кастрюлю с водой. Воды нужно налить на ⅓ высоты стакана. Кастрюлю ставим на огонь – выходит импровизированная водяная баня.

При небольшом кипении яйца в стакане в считанные минуты станут абсолютно готовыми. И хотя внешний вид такого ингредиента будет невзрачным, для добавления в немецкий яичный салат или другое блюдо такие яйца прекрасно подойдут.