Чем быстрее рыба утонет, тем она свежее: как определить качество продукта

Оказывается, все очень просто

Рыба — не только вкусный, но и полезный продукт. Употребляя ее в пищу, мы получаем большое количество питательных веществ.

Однако важно не только правильно приготовить рыбу, но и уметь ее выбрать. Несколько несложных правил от "УНИАНА" — и уже никто не сможет подсунуть вам несвежую рыбу.

Как выбрать качественную рыбу

Обратите внимание на жабры. У свежей рыбы они ярко-красного или розового цвета. Если же жабры бурого или темно-серого цвета и покрыты мутной слизью с неприятным запахом — такую рыбку лучше не покупать.

У свежей рыбки должны быть выпуклые и прозрачные глаза. Если же глаза мутные и западают в голову — продукт долго хранился на открытом воздухе.

Оцените запах продукта — в нём не должно быть ноток тухлости и грязи. Если запах резкий и неприятный — рыба начала разлагаться.

Посмотрите на чешую — она должна плотно прилегать к телу и не иметь серьезных повреждений. Но если чешую можно легко снять рукой — от покупки такой рыбы лучше отказаться.

Как проверить качество рыбы дома

Наберите воду в глубокую миску и окуните в её рыбу. Если тушка потонет, то она свежая, а просроченная рыба всплывет на поверхность.

Выбранную свежую рыбку пожарьте в луковом кляре по рецепту "Телеграфа". Это сочное блюдо вам точно понравится!