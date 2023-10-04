Именины 5 октября: кого поздравляем с Днем ангела в четверг по новому календарю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 5 октября, в 2023 году отмечается Всемирный день учителей, День "Сделайте что-нибудь приятное", Международный день против проституции.

Кроме того, по новому календарю ПЦУ в Украине в этот день почитается память мученицы Харитины Амисийской (Понтийской). А носители сразу 10 мужских и женских имен празднуют свой День ангела в этот день.

Мужские именины 5 октября

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин".

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую". 5 октября почитается архимандрит Григорий Хандзтийский Грузинский.

Демьян, — согласно основной версии, это имя греческого происхождения, которое значит "покорять", "усмирять". 5 октября церковью чтится пресвитер Дамиан Печерский.

Денис, — считается, что это имя произошло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса. 5 октября почитается исповедник и епископ Дионисий Александрийский.

Еремей, — древнее еврейское имя, которое переводится как "вознесенный Богом". 5 октября чтится преподобный Иеремия Печерский.

Иннокентий, — это довольно редкое на сегодняшний день имя, которое переводится с латинского как "невинный". 5 октября почитается митрополит Иннокентий Вениаминов.

Кузьма, — имя происходит от древнегреческого "Космас", которое можно перевести и как "кузнец", и как "порядок", "мир", "вселенная". 5 октября почитается святой Косма Монах.

Макар, — это древнее греческое имя, которое можно перевести как "блаженный" или "счастливый".

Матвей, — древнееврейское библейское имя, которое переводится как "Божий человек". 5 октября почитается Матфей Печерский, Прозорливый.

Женские именины 5 октября

Александра, — распространенное женское имя греческого происхождения, что буквально значит "храбрая защитница".

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 5 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 18 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Прасковья.

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