Іменини 5 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у четвер за новим календарем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 5 жовтня, у 2023 році відзначається Всесвітній день вчителів, День "Зробіть щось приємне", Міжнародний день проти проституції.

Крім того, за новим календарем ПЦУ в Україні цього дня вшановується пам’ять мучениці Харитини Амісійської (Понтійської). А носії одразу 10 чоловічих та жіночих імен святкують свій День ангела цього дня.

Чоловічі іменини 5 жовтня

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн".

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить. 5 жовтня вшановується архімандрит Григорій Хандзтійський Грузинський.

Дем’ян, — згідно з основною версією, це ім’я грецького походження, яке означає "підкоряти", "утихомирювати". 5 жовтня церквою вшановується пресвітер Даміан Печерський.

Денис, — вважається, що це ім’я походить від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса. 5 жовтня вшановується сповідник і єпископ Діонісій Олександрійський.

Єремей, — давнє єврейське ім’я, яке перекладається як "піднесений Богом". 5 жовтня вшановується преподобний Єремія Печерський.

Інокентій, — це досить рідкісне на сьогоднішній день ім’я, яке перекладається з латинської як "невинний". 5 жовтня вшановується митрополит Інокентій Веніамінов.

Кузьма, — ім’я походить від давньогрецького "Космас", яке можна перекласти і як "коваль", і як "порядок", "світ", "всесвіт". 5 жовтня вшановується святий Косма Монах.

Макар, — це древнє грецьке ім’я, яке можна перекласти як "блаженний" або "щасливий".

Матвій, — давньоєврейське біблійне ім’я, яке перекладається як "Божа людина". 5 жовтня вшановується Матвій Печерський, Прозорливий.

Жіночі іменини 5 жовтня

Олександра, — поширене жіноче ім’я грецького походження, що буквально означає "хоробра захисниця".

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 5 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 18 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Олександр, Веніамін, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Петро, Параска.

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