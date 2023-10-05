Именины 6 октября: кого поздравляем с Днем ангела в пятницу по новому календарю
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В пятницу, 6 октября, в 2023 году отмечается Всемирный день улыбки, Всемирный день охраны мест обитаний, День помощника врача, День любителей чеснока, Праздник пледа, Всемирный день таблицы умножения.
Кроме того, в этот день по новому календарю ПЦУ чествуется память апостола Фомы. А носители четырех имен в этот день празднуют свой День ангела.
Мужские именины 6 октября
Иван, — это распространенное еврейское имя, которое значит "помилованный Богом".
Макар, — это древнее греческое имя, которое можно перевести как "блаженный" или "счастливый". 6 октября церковью чтится преподобномученик Макарий Афонский.
Фома, — это имя происходит из арамейского языка и переводится как "близнец". 6 октября почитается священномученик Фома Дидим (Близнец).
Ян, — большинство уверены, что имя Ян произошло от еврейского имени Йонахан (как и имя Иван), что значит в переводе "подарок Божий". Также есть версия, что имя могло произойти от имени римского бога начала и конца Януса.
Женские именины 6 октября не отмечаются.
Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 6 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 19 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Андрей, Иван, Иннокентий, Николай, Петр, Ян, Ираида, Раиса.
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