Іменини 6 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у п’ятницю за новим календарем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 6 жовтня, у 2023 році відзначається Всесвітній день посмішки, Всесвітній день охорони місць проживання, День помічника лікаря, День любителів часнику, Свято пледу, Всесвітній день таблиці множення.

Крім того, цього дня за новим календарем ПЦУ вшановується пам’ять апостола Хоми. А носії чотирьох імен цього дня святкують День Ангела.

Чоловічі іменини 6 жовтня

Іван, — це поширене єврейське ім’я, яке означає "помилований Богом".

Макар — це древнє грецьке ім’я, яке можна перекласти як "блаженний" або "щасливий". 6 жовтня церквою вшановується преподобномученик Макарій Афонський.

Фома — це ім’я походить з арамейської мови і перекладається як "близнюк". 6 жовтня вшановується священномученик Хома Дідім (Близнюк).

Ян, — більшість впевнені, що ім’я Ян походить від єврейського імені Йонахан (як і ім’я Іван), що означає в перекладі "подарунок Божий". Також є версія, що ім’я могло виникнути від імені римського бога початку та кінця Януса.

Жіночі іменини 6 жовтня не відзначаються.

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 6 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 19 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса.

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