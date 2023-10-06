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Сможете идти работать в кофейню: с этими секретами растворимый кофе получится фантастическим

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Никто не отличит ваш растворимый кофе от свежесмолотого
Никто не отличит ваш растворимый кофе от свежесмолотого. Фото agronews.ua

Настоящее наслаждение каждое утро

В отличие от молотого кофе растворимый напиток имеет менее разнообразный оттенок вкусов. Однако многие из нас, спеша утром на работу или же в поисках бодрящего напитка пьют растворимый кофейный напиток.

Однако с секретами Ukr.Media мы сможем приготовить шикарный растворимый кофе. С этими уловками вашему кофе будут удивляться даже знакомые бариста.

Как приготовить вкусный растворимый кофе

Основная ошибка многих любителей кофе состоит в использовании кипятка. Самая высокая температура плохо влияет на вкус и аромат растворимого кофе.

Для приготовления вкусного вам понадобиться холодная вода. Необходимое количество кофе отправьте в чашку и добавьте небольшое количество холодной воды.

Пока гранулы растворимого кофе растворяются в холодной воде, нагрейте, но не доводите до кипения воду в чайнике. Идеальная температура для заваривания растворимого кофе составляет примерно 90 градусов Цельсия.

После того как вода в чайнике достигла желаемой температуры, аккуратно залейте ее в чашку с растворимым кофе. Наслаждайтесь вкусным и ароматным напитком, мало чем отличающимся на вкус и аромат от настоящего кофе.

"Телеграф" также рассказывал, как улучшить вкус растворимого кофе. Вы будете наслаждаться бодрящим напитком.

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