Мало кто знает, чем отличаются цветные яйца: какие выгоднее покупать

Раскрываем секреты птицефабрик

Мы рассказывали, что означает маркировка на яйцах в супермаркете. Теперь делимся информацией о том, чем на самом деле между собой отличаются куриные яйца разного цвета.

В этом отношении масса мифов: одни гурманы считают, что следует выбирать продукт со светлой скорлупой, другие же — не сомневаются в том, что коричневые яйца вкуснее. Однако этот спор бессмыслен в принципе, пишет Pixelinform.

Между белыми и коричневыми яйцами нет никакой разницы. Различаются они только цветом и, в некоторых случаях, стоимостью.

От чего зависит цвет яиц

Единственная причина особой окраски — "масть" снесшей его курицы. Птицы с белыми перьями сносят белые яйца, а с темными — коричневые.

Не существует никаких других процедур, вроде бы влияющих на вид куриных яиц. Также нет и никакой связи между цветом скорлупы и свойствами продукта.

И белые, и коричневые яйца отличаются одинаковой энергетической ценностью, имеют те же полезные вещества и микроэлементы. И, конечно, по вкусу они одинаковые.

Таким образом, покупать можно как белые, так и коричневые яйца. Правда, в первом случае вы сможете еще и сэкономить, ведь часто они стоят чуть дешевле коричневых.

Это не заговор и не глобальный замысел – просто уход за курами с темным оперением дороже. Также мы рассказывали, как выбрать качественный творог.