Именины 9 октября: кого поздравляем с Днем ангела в понедельник по новому календарю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 9 октября, в 2023 году отмечается День риэлтора в Украине, Всемирный день почты, Международный день борьбы за ликвидацию последствий стихийного бедствия, День любопытных событий, День пиццы и пива в США.

Также в этот день почитается память апостола Иакова Алфеева, преподобного Андроника и жены его Афанасии, мучеников Еввентия (Иувентина) и Максима воинов. Помимо прочего, празднуют свой День ангела носители сразу семи имен.

Мужские именины 9 октября

Ибрагим, — это имя произошло от древнееврейского Авраам, что значит в переводе "отец народов". 9 октября почитается праведный патриарх Авраам.

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий".

Максим, — это одно из самых популярных мужских имен в Украине. Переводится с латинского как "самый большой" или "величайший". 9 октября чтится мученик Максим Антиохийский.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень" 9 октября почитается преподобный Петр Галатийский, Константинопольский.

Севастьян (Себастьян), — красивое древнегреческое имя, которое переводится как "священный", "высокочтимый".

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 9 октября чтится деспот Стефан Слепой, Бранкович, Сербский.

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "тот, который следует за кем-то". 9 октября церковью почитается Иаков Алфеев, апостол из 12-ти.

Женские именины 9 октября не отмечаются.

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 9 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 22 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.

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