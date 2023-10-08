Іменини 9 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у понеділок за новим календарем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 9 жовтня, 2023 року відзначається День ріелтора в Україні, Всесвітній день пошти, Міжнародний день боротьби за ліквідацію наслідків стихійного лиха, День цікавих подій, День піци та пива у США.

Також у цей день вшановується пам’ять святого Апостола Якова Алфєєва, преподобного Андроніка та дружини його Афанасії, мучеників Єввентія (Іувентіна) та Максима воїнів. Крім того, святкують свій День ангела носії відразу семи імен.

Чоловічі іменини 9 жовтня

Ібрагім, — це ім’я походить від давньоєврейського імені Авраам, що означає в перекладі "батько народів". 9 жовтня вшановується праведний патріарх Авраам.

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий".

Максим, — це одне з найпопулярніших чоловічих імен в Україні. Перекладається з латинської як "найбільший" або "найвеличніший". 9 жовтня вшановується мученик Максим Антіохійський.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь" 9 жовтня вшановується преподобний Петро Галатійський, Константинопольський.

Севастьян (Себастьян), — красиве давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "священний", "високошановний".

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема". 9 жовтня вшановується деспот Стефан Сліпий, Бранкович, Сербський.

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось". 9 жовтня церквою вшановується Яків Алфєєв, апостол з 12-ти.

Жіночі іменини 9 жовтня не відзначаються.

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 9 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 22 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Олександр, Опанас, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихін, Ян.

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