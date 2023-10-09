С этими хитростями ваши котлетки всегда будут сочными и хрустящими

Рассказываем, как пожарить вкусные котлетки

Ароматные и сочные, свежие и горячие — именно такие котлеты мечтает приготовить каждый кулинар. Если не хочется подавать к столу сырой фарш в золотистой оболочке, необходимо правильно их пожарить.

Но как определить, готовы ли биточки изнутри так же, как и снаружи? Вместе с "Важно знать" расскажем, как приготовить биточки с хрустящей корочкой и нежным фаршем внутри.

Как правильно жарить котлеты

Первое правило: всегда следуйте рецепту. Если указано, что котлеты должны жариться 10 минут с каждой стороны, то так и делайте. Профессиональные кулинары редко ошибаются.

Помните еще об одном правиле. Куриный и рыбный фарш обычно прожаривается за 6–8 минут, а вот свиной и говяжий — за 20–25 минут.

Как понять, что котлеты готовы

Первый трюк — просто посмотреть на цвет фарша на срезе. Разрежьте котлетку: готовый фарш на срезе будет серовато-коричневого оттенка, без розовых вкраплений.

Можно также прижать котлету и посмотреть, вытекает ли сок и какого он цвета. Если сок розовый или мутный, то котлеты еще не готовы и нужно еще немного подержать их на сковороде.

Если вы готовите котлеты из свинины или говядины, то после жарки котлеты следует потушить некоторое время. Это придаст им дополнительную мягкость и сочность.

Отличный способ сэкономить время и получить вкусный результат — мультиварка. Котлеты в ней будут готовы быстрее.

Приготовьте с этими лайфхаками самые вкусные и сочные котлеты по рецепту "Телеграфа". Вы получите настоящее удовольствие!