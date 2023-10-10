Просто залейте лук кипятком и избавьтесь от популярной проблемы

Вы даже не догадывались, как это просто

Лук — очень распространенный овощ. Его часто добавляют в разные блюда, ведь этот овощ придает приятный и пикантный вкус. А от лукового супа вообще невозможно оторваться.

Многие не любят лук из-за специфического вкуса и жжения. Однако существует очень простой способ избавить этот овощ от горечи. Вместе с "УНИАН" рассказываем о полезной кулинарной хитрости.

Как избавить лук от горечи

В это сложно поверить, но с проблемой можно справиться, просто ошпарив лук кипятком. Как правильно это сделать? Рассказываем подробнее.

Для начала нарезаем овощ, как он нужен нам для дальнейшего использования и помещаем его в миску. Лук заливаем кипятком и оставляем на 2-3 минуты. Только не передержите: в этом случае лук сварится и станет слишком мягким. После просто откиньте лук на дуршлаг или сито и промойте холодной водой, можно даже со льдом.

Вы потратите на все около 5 минут, но результат вас порадует. Лук потеряет всю свою горечь и не будет жечь во рту. Однако запомните: способ не подойдет для красного лука — он станет серым и не аппетитным.

Ранее "Телеграф" делился хитростями, как нарезать лук без слез. Эти лайфхаки упростят вам жизнь.