Лайфхаки экономных кулинаров: как размягчить очерствевший хлеб

Способы, о которых следует знать

Мы рассказывали, как спасти "задыхающееся" куриное мясо. Теперь делимся лайфхаками, которые помогут размягчить черствый хлеб.

У каждого хоть раз была такая ситуация — вы приобрели буханку хлеба, но дома забыли завернуть ее в пакет. И уже через несколько часов хлеб перестает быть вкусным и мягким, а превращается в малоаппетитные сухари. Но есть несколько способов, которые помогут спасти любимый продукт. О них рассказали на Pixelinform.

Микроволновка

Можно нарезать хлеб на кусочки и сложить в целлофановый пакет. Хватит отправить пакет отправить в микроволновку всего на 30 секунд.

Духовка

На кусочки хлеб следует побрызгать водой и отправить в духовку. Хлеб должен провести несколько минут в духовке при температуре 150 градусов.

Водяная баня

Хлеб нужно положить в сосуд с крышкой и закрыть. Сосуд следует поставить в большую кастрюлю с кипятком.

Все эти способы рабочие – просто найдите подходящий вам наилучшим образом. Но при этом следует учитывать, что все трюки необходимо применять непосредственно перед употреблением хлеба — ведь через несколько часов он снова станет черствым. Также мы рассказывали, как правильно заморозить баклажаны на зиму.