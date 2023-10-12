Будьте осторожны: ингредиенты, которые могут испортить даже самый вкусный борщ

Вам придется выкидывать первое блюдо

Ароматный вкусный, наваристый борщ или суп с мясом – традиционные украинские блюда. Для приготовления первых блюд мы обычно используем стандартный набор ингредиентов – мясо, грибы, овощи, специи.

Но не всегда первое блюдо получается вкусным и мы ломаем голову, почему. Вместе с Today расскажем, что может испортить вкус блюда.

Какие продукты могут безнадежно испортить первое блюдо

В это трудно поверить, но лавровый лист может безвозвратно ухудшить вкус блюда. Дело в его специфическом аромате.

Конечно, варить супы и борщи с лавровым листом можно, но добавлять его нужно с осторожностью. Лучше использовать для первых блюд именно листья, а не порошок – так вы не добавите лишнего.

Также обратите внимание, что лавровый лист следует вынуть через 10-15 минут после добавления. В противном случае первое блюдо может горчить. "Лаврушка" может также подавить естественный вкус нежного мяса в курином бульоне.

Уксус также может безнадежно испортить вкус борща или супа. Лучше заменить его лимонным соком или помидорами, пропущенными через пресс.

В процессе варки мясного бульона образуется характерная белая пенка, которая изменяет цвет и темнеет. Эта пенка не вредна, но все же лучше ее убрать. В противном случае она соединится с жиром, станет плотной и прилипнет к кастрюле. Как результат — ваш бульон станет мутным и будет горчить.

Ранее мы рассказывали, как улучшить вкус борща. Один ингредиент — и блюдо будет идеальным.