Чтобы не остаться в блэкаут голодным: какие крупы не нужно варить перед едой

Эти хитрости спасут вас от голода

россия несколько месяцев обстреливала украинские объекты энергетической инфраструктуры. Украинцам очень актуальны вопросы возможных отключений ближайшей зимой и приготовления пищи в таких сложных условиях.

Вместе с "РБК-Украина" расскажем, какие крупы можно приготовить без варки и как правильно это сделать. С этими хитростями вы точно не пропадете!

Какие крупы и как можно приготовить без варки

Один из лучших вариантов в подобной ситуации — это кускус. Достаточно залить водой крупу таким образом, чтобы она едва покрывала кускус и немного подождать. Через 15 минут вы уже можете есть.

Не обязательно варить и гречку — ее тоже можно залить кипятком на 20-30 минут. Крупа впитает воду, набухнет и станет пригодной для потребления. Для лучшего эффекта можно посуду укутать чем-то теплым.

Если нет горячей воды, подойдет жидкость комнатной температуры. Однако в таком случае вам придется подождать 5-8 часов.

Перловая крупа запаривается в теплой воде, достаточно залить ее в соотношении 1:3 и оставить на сутки. По желанию в кашу при заваривании можете добавить сушеные овощи или специи.

Готовится без варки и ячная крупа. Залейте ее в соотношении 1:2 и оставьте на 2-2,5 часа. Во время приготовления кастрюлю заверните в одеяло — так сохранится тепло.

В экстремальных условиях вас спасет и булгур. Залейте его кипятком и оставьте на 20 минут, а крупу среднего размера придется подождать 40 минут.

Если зальете овсянку или хлопья кипятком, они приготовятся за 20 минут. С холодной водой вам придется подождать полчаса.

Манная каша также актуальна во время отключения электричества. Она будет готова за 15-20 минут настаивания в холодной воде или молоке.

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