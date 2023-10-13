Просто полейте колбасу кипятком и удивитесь результату

Избавьтесь от проблемы одним движением руки

Кто же не любит полакомиться колбаской? С ней быстро получаются вкусные бутерброды к ароматному кофе на завтрак.

Но иногда процесс чистки колбасы, особенно сырокопченой, требует много времени и усилий. Однако эту проблему можно решить достаточно просто. Вместе с "ТСН" поделимся лайфхаками, с помощью которых можно снять кожуру с сырокопченой колбасы в считанные минуты.

Как легко очистить колбасу от оболочки

Кожица с сырокопченой колбасы легко снимется, если облить ее конец кипятком. Однако после этого не следует сразу отрезать края оболочки. Чтобы продлить срок годности продукта, стоит отрезать кусочек колбасы, натянуть защитную оболочку на несколько сантиметров и закрепить ее края.

Нужно несколько кусочков колбасы на бутерброд? В этом случае проще отрезать с оболочкой, а затем просто ее снять.

Что делать, если кожуру нужно очистить сразу целиком

Сардельки или сосиски лучше отправить на 1 минуту под холодную проточную воду. А вот колбасу можно подержать над горячим паром — тогда кожура снимется без особого труда.

Сыровяленую колбасу положите в морозильную камеру на полчаса. Через указанное время оболочка отойдет очень быстро.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать колбасу "без химии". Эти хитрости вам точно пригодятся!