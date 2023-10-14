Никакой "резины" на тарелке: как сварить сочное куриное филе

Никогда еще филе не получалось так вкусно

Куриное филе — один из самых популярных и наиболее употребляемых видов мяса среди украинцев, его едят практически всегда и везде. Ведь филе можно отварить и подать с любимым салатом, а можно приготовить из филе курицы фантастический ужин на скорую руку.

Однако филе достаточно легко испортить во время его варки и мясо может стать сухим и пресным. Вместе с "Главредом" расскажем, как правильно готовить куриное филе, чтобы не получить на тарелке "резиновый сапог".

Как варить филе, чтобы оно получилось сочным

Куриное филе можно отварить целиком. Для этого нужно поделить грудку на части и промыть под проточной водой.

В нагретую до 75 градусов воду нужно опустить мясо, добавить туда любимые специи, лавровый лист и луковицу, довести до кипения и убавить огонь. После нужно подождать около 20 минут — и филе готово.

Филе курицы также можно отварить кусочками. Для этого необходимо мясо помыть и нарезать на произвольные кусочки.

Воду нужно довести до кипения, посолить и добавить туда куриное филе. Стоит подождать 10-15 минут — и вы получите сочное филе.

А еще можно приготовить куриное филе в горчице по рецепту "Телеграфа". Накормите близких простым, но сытным блюдом.