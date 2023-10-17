Хитрый трюк сохранит авокадо надолго: нужна обычная вода

Метод максимально прост и быстр

Мы рассказывали о скором сытном сэндвиче, который является любимым завтраком Арнольда Шварцнеггера. В его составе есть такой полезный ингредиент как авокадо. Теперь делимся советом, который поможет долго сохранять этот продукт без порчи.

Спелое авокадо способно быстро портиться, если вы его не доили за раз. Потому его нежелательно покупать заранее. Но есть один способ, который поможет сохранять эти фрукты длительный промежуток времени без потери вкусовых качеств. О нем рассказали на портале ProstoWay.

Что сделать из авокадо

Сохранить авокадо в домашних условиях в течение длительного времени можно. Поэтому, если вы приобрели несколько штук и переживаете, сохранятся ли они, попробуйте хранить их с водой.

Для его применения плоды следует положить в сосуд и залить водой. Всю конструкцию следует переставить в холодильник.

Таким образом, в течение длительного времени авокадо не будет портиться. А у вас всегда будет спелое и свежее дополнение для бутербродов или соленой рыбы. Также мы рассказывали, как быстро сделать мягким незрелое авокадо.