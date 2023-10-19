Филе будет нежным и сочным: всего одна чайная ложка этого продукта – и вы не узнаете вкус курицы

Этот продукт есть на каждой кухне

Мы рассказывали, как сварить курицу на бульоне. Теперь делимся способом, который поможет приготовить сочное и нежное мясо даже из куриной грудки.

Куриное филе – очень диетическое мясо, однако его вкус оставляет желать лучшего. Дело в том, что эта часть куриной тушки очень сухая. На ProstoWay рассказали, как сделать ее сочной.

И так сухая курятина в процессе варки может стать особенно жесткой, если ее неправильно разморозить или переварить. Кроме учета этих ошибок есть один простой трюк, который поможет исправить ситуацию. В воду, где варится филе, следует добавить один ингредиент. С ним значительно повысятся шансы получить более вкусное филе.

Это совсем не сложно – в воду, в которой будет вариться курица, следует добавить лимонный сок. Достаточно будет одной чайной ложки. И в этой жидкости следует отварить куриное филе.

Лимонный сок сделает мясо мягким. Не переживайте за лимонный вкус – его не будет, только сочная и нежная курочка.

Попробуйте – и будете варить только так. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить блинчики.