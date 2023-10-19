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Филе будет нежным и сочным: всего одна чайная ложка этого продукта – и вы не узнаете вкус курицы

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Курица не приобретет лимонный вкус, но останется сочной
Курица не приобретет лимонный вкус, но останется сочной. Фото Сегодня

Этот продукт есть на каждой кухне

Мы рассказывали, как сварить курицу на бульоне. Теперь делимся способом, который поможет приготовить сочное и нежное мясо даже из куриной грудки.

Куриное филе – очень диетическое мясо, однако его вкус оставляет желать лучшего. Дело в том, что эта часть куриной тушки очень сухая. На ProstoWay рассказали, как сделать ее сочной.

И так сухая курятина в процессе варки может стать особенно жесткой, если ее неправильно разморозить или переварить. Кроме учета этих ошибок есть один простой трюк, который поможет исправить ситуацию. В воду, где варится филе, следует добавить один ингредиент. С ним значительно повысятся шансы получить более вкусное филе.

Это совсем не сложно – в воду, в которой будет вариться курица, следует добавить лимонный сок. Достаточно будет одной чайной ложки. И в этой жидкости следует отварить куриное филе.

Лимонный сок сделает мясо мягким. Не переживайте за лимонный вкус – его не будет, только сочная и нежная курочка.

Попробуйте – и будете варить только так. Также мы рассказывали, как особенно вкусно приготовить блинчики.

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#Мясо #Курятина #Куриное филе #Филе #Лайфхак