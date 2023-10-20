Просто намажьте на руку: как за одну минуту отличить сметану от подделки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рассказываем, зачем кулинары мастят сметаной руки
Мы рассказывали, как правильно варить курицу для бульона. Теперь делимся советами по поводу того, как выбрать хорошую сметану.
При приготовлении пищи в наших широтах довольно часто используют сметану. Ее добавляют в супы, салаты, маринады, а также используют в качестве соуса. Но иногда сметана, купленная в магазине, оказывается некачественной. Как ее проверить, рассказали на Ukr.Media.
Сметана – популярный продукт. Особенно среди недобросовестных производителей. Бывает, что в сметану добавляют ингредиенты, которых в нем быть не должно.
К примеру, чтобы сделать сметану более густой, к ней добавляют крахмал. Поскольку такой продукт густой, то ему можно приписать большую жирность и продать подороже.
Такой продукт очень сильно проигрывает настоящей сметане во вкусовых качествах. Блюда с ним будут не самыми вкусными.
Проверить качество сметаны достаточно просто. Достаточно нанести сметану тонким слоем на руку, а именно на тыльную сторону ладони. После этого нужно несколько минут подождать.
Если продукт качественный, он впитается в кожу, и оставит после себя лишь небольшой жирный след. Если же в сметане есть какие-то добавки, кожа или не впитает ее совсем, или "сметана" образует неприятную липкую пленку.
Это отличный способ проверки. Такую сметану можно смело использовать — даже давать детям такой десерт, как шкраб.