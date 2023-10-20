Просто намажьте на руку: как за одну минуту отличить сметану от подделки

Рассказываем, зачем кулинары мастят сметаной руки

Мы рассказывали, как правильно варить курицу для бульона. Теперь делимся советами по поводу того, как выбрать хорошую сметану.

При приготовлении пищи в наших широтах довольно часто используют сметану. Ее добавляют в супы, салаты, маринады, а также используют в качестве соуса. Но иногда сметана, купленная в магазине, оказывается некачественной. Как ее проверить, рассказали на Ukr.Media.

Сметана – популярный продукт. Особенно среди недобросовестных производителей. Бывает, что в сметану добавляют ингредиенты, которых в нем быть не должно.

К примеру, чтобы сделать сметану более густой, к ней добавляют крахмал. Поскольку такой продукт густой, то ему можно приписать большую жирность и продать подороже.

Такой продукт очень сильно проигрывает настоящей сметане во вкусовых качествах. Блюда с ним будут не самыми вкусными.

Проверить качество сметаны достаточно просто. Достаточно нанести сметану тонким слоем на руку, а именно на тыльную сторону ладони. После этого нужно несколько минут подождать.

Если продукт качественный, он впитается в кожу, и оставит после себя лишь небольшой жирный след. Если же в сметане есть какие-то добавки, кожа или не впитает ее совсем, или "сметана" образует неприятную липкую пленку.

Это отличный способ проверки. Такую сметану можно смело использовать — даже давать детям такой десерт, как шкраб.