Мы делаем это неправильно: польский шеф-повар рассказал, как действительно нужно варить сосиски

Многие делают так, и ошибаются

Мы рассказывали, нужно ли перед варкой снимать пленку с сосисок. Теперь делимся советами по их приготовлению.

Дело в том, что есть типичные ошибки при варке сосисок. О них рассказал польский шеф-повар Петр Огинский. Об этом пишут на Ukr.Media.

По словам шеф-повара, обычные сосиски не следует жарить или запекать, поскольку в них могут быть соли, содержащие нитраты или нитриты. При температуре выше 130 градусов они трансформируются в нитрозамины.

Также важная и неожиданная ошибка заключается в том, что сосиски нельзя варить в кипящей воде. Шеф-повар считает, что нужно нагреть воду в кастрюле не до кипятка, а до 75 градусов, и только потом опустить в воду сосиски.

Температура должна оставаться между 72 и 75 градусами. А более высокая температура сосискам просто не нужна – ведь мясо у них приготовится, когда сами сосиски разогреются до 60 градусов.

Теперь вы знаете, как сосиски готовят польские шеф-повара. Также не забывайте проверять состав и покупать только качественные сосиски. Еще мы делились лайфхаком, с которым на сосисках не будет при варке трескаться пленка.