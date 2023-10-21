Хитрый трюк: как сварить манку, чтобы не было ни одного комочка

Прекрасный способ приготовления каши

Мы рассказывали, как вкусно приготовить расчищенную гречку. Теперь делимся рецептом действительно хорошей манки. Многие помнят с детства безвкусную кашу, с комочками.

Но есть способ, который поможет приготовить ее гладкой и однородной, даже блендер использовать не придется. Сварить кашу без комков очень просто. Как это сделать, рассказали на Pixelinform.

Прежде всего, при приготовлении манки нужно соблюдать пропорции. На 120 мл молока идеально тратится 1 столовая ложка крупы, ни в коем случае не больше. Если любите редкую манку, крупы нужно еще меньше.

Оптимальная жирность молока для каши – 2,5%. Больший процент не требуется.

Варить кашу нужно обязательно в кастрюле с толстым дном. Еще один немаловажный момент – не нужно доводить молоко до кипения. Можно немного ровнее начинать добавлять манку, а затем только готовить на слабом огне.

Крупу в молоко добавляют тонкой струйкой, постоянно помешивая. Делать это удобнее венчиком или вилкой.

Также не обязательно добавлять в манку много сахара. На 350-400 миллилитров молока хватит одной столовой ложки. Можно добавить щепотку соли – это усилит вкус.

В конце, когда каша уже готова, выключаем огонь и добавляем сливочное масло. После этого кашу следует оставить под крышкой на 5-10 минут.

Такая манка будет очень красивой, ароматной и однородной. Также мы рассказывали об интересном способе приготовления куриной грудки.