Филе будет невероятно сочным: вам поможет один ингредиент

Никакой "резины" на тарелке!

Куриное филе считается универсальным диетическим продуктом с массой преимуществ. Да и приготовить из такого мяса можно невероятное количество самых разнообразных блюд.

Филе курицы также является популярным ингредиентом различных салатов, однако тут существует один неприятный аспект. Часто мясо получается сухим, жевать и проглатывать его сложно, да и удовольствия от вкуса нет. Но есть один секрет, который поможет вам получить сочное куриное филе. Вместе с ProstoWay поделимся им.

Как приготовить куриное филе, чтобы оно не было сухим

В процессе варки куриное филе может стать жестким из-за неправильно размороженного мяса или из-за долгого приготовления. Исправить ситуацию можно с помощью одного ингредиента — тогда вы получите сочное и мягкое филе.

Возьмите кастрюлю достаточного объема, чтобы мясо было полностью погружено в воду. Налейте воду, добавьте чайную ложку лимонного сока, доведите до кипения, добавьте куриное филе и отварите его.

Всего одна ложка лимонного сока поможет улучшить мягкость куриного мяса — филе получится очень сочным и нежным. За лимонный вкус мяса можете не переживать – вы его вообще не почувствуете.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сохранить сочность куриного филе с помощью фольги. Мясо получится мягким и с невероятным вкусом.