Чистим яйца за пять секунд: кулинарные лайфхаки

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Вареные яйца — один из самых распространенных продуктов. Их можно кушать с овощным салатом, а можно использовать при приготовлении различных блюд.

Многие кулинары хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда вареное яйцо плохо чистится. Как упростить этот процесс, расскажем вместе с "УНИАН".

Как варить яйца, чтобы они хорошо чистились

Чтобы очистить яйца было проще, достаньте из холодильника за 15-20 минут до варки. Воду поставьте на плиту, вскипятите и только тогда опускайте яйцо в кастрюлю. Варите его на среднем огне, а после опустите на 10-15 минут в холодную воду.

Если переживаете, что яйца все равно будут чиститься плохо, во время варки добавьте в воду 1 ч.л соды. Эта хитрость позволит яйцу легко "отойти" от скорлупы.

Как легко очистить вареные яйца

Если яйцо вы сварили правильно, то проблем с его очисткой не должно возникать. Попробуйте очистить его с помощью интересного способа: положите яйцо на стол, слегка надавите и прокатите по столу, продолжая надавливать ладонью. Скорлупа сама слезет с яйца и останется на столе.

Если хотите из обычной чистки яиц устроить шоу, возьмите яйцо, обстучите его с разных сторон и покатайте по столу — на нем должна появиться сеточка из трещин. На остром конце яйца отковыряйте скорлупу примерно в 1 см, а на тупом конце — 2 см. Зажмите яйцо в кулаке, дуньте в него со стороны острого конца и яйцо "выскочит" из скорлупы.

И еще один совет облегчит вам работу. Всегда начинайте чистить яйца с тупого конца — там образовывается воздушный карман и скорлупе легче "отходить" от белка.

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