Улучшить вкус обычной гречки можно с помощью одной хитрости

Попробуйте — и будете готовить только так

Один из самых полезных и ценных продуктов – гречка. Это отличный ингредиент для необычных котлет, мы также любим есть гречку в качестве гарнира к рыбным и мясным блюдам.

Однако не всегда гречневая каша получается рассыпчатой и вкусной. Опытные кулинары при варке гречки используют один хитрый лайфхак, и мы с "Важно знать" расскажем, какой.

Как приготовить идеальную гречку

Не все об этом знают, но некоторые кулинары обжаривают гречневую крупу перед ее варкой. Это придает будущей каше рассыпчатости, неповторимые ореховые нотки и невероятный запах.

Как обжаривать гречневую крупу перед варкой

Перед обжаркой обязательно промойте гречку под проточной водой, затем дай крупе полностью высохнуть. Сухую гречку высыпьте на разогретую сковороду одним слоем и обжарьте, периодически помешивая. Когда крупа потемнеет и появится характерный аромат, ее можно снимать с огня.

При желании гречку можно обжаривать не только на сухой сковороде. Вы можете добавить капельку сливочного или подсолнечного масла — это будет как нельзя кстати. Именно сливочное масло обеспечит впоследствии гречневой каше тот самый неповторимый ореховый привкус.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно варить гречневую кашу. Вы приготовите идеальный гарнир.