Скорлупа слетит моментально: просто добавьте при варке яиц один дешевый продукт

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Вареные яйца – это вкусный и полезный продукт, который подходит для завтрака, обеда или перекуса. Их варят в каждом доме на завтрак, обед или ужин, добавляют в разнообразные салаты и другие блюда.

Каждый кулинар хочет как-то сэкономить время на кухне при приготовлении блюд. Это касается и чистки яиц, ведь иногда чистить их – сущая морока. Скорлупа может сниматься вместе с белком, а белок может потечь или покрошиться. Вместе с "Главредом" расскажем об одном способе, который позволит почистить яйца быстро — вам нужно лишь добавить при их варке в воду один копеечный продукт.

Что добавить в воду при варке яиц, чтобы они почистились быстро

Опытные кулинары добавляют хозяйки при варке яиц добавляют в воду соль. Именно этот продукт облегчает процесс чистки яиц.

Однако не добавляйте соль сразу в холодную воду — лучше єто сделать через несколько минут, когда вода станет горячее. Тогда соль хорошо растворится и не останется на дне кастрюли.

Чтобы процесс очистки занял у вас минимум времени и яйцо осталось красивым и гладеньким, нужно все сделать правильно. После варки полностью слейте горячую воду. Яйца немного побейте о стенки кастрюли, чтобі расколоть саму скорлупу. После залейте их холодной водой. Через несколько минут можете начинать чистить яйца — скорлупа будет сама слетать.

Вареные и быстро очищенные яйца добавьте в салат по рецепту "Телеграфа". Такой салат можно и на праздничный стол подавать.