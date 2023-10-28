Не варка и не обжаривание: пельмени будете готовить только так

Будете готовить пельмени только так

Пельмени — идеальное блюдо, когда хочется и мясного, и мучного, а времени готовить нет. Их удобно готовить для быстрого перекуса: просто достал из морозилки, бросил в воду, отварил или пожарил – и готово.

Но при варке пельмени могут развариться и превратиться в совершенно неаппетитную массу. При обжаривании пельмени разваливаются реже, но блюдо становится более жирным. Вместе с Ukr.Media расскажем о третьем, самом полезном варианте приготовления этого блюда.

Как лучше приготовить пельмени

Опытные кулинары готовят их в пароварке. Именно таким путем блюдо лучше прогревается, а сами пельмени точно не развалятся и не пригорят.

Для приготовления пельменей положите полуфабрикат в пароварку, которую установите на кастрюлю. Налейте в нее воду, положите любимые специи – например, перец или лавровый лист. Именно благодаря им у пельменей будет приятный и пикантный вкус.

Как только пельмени будут готовы, отправьте их в тарелку и по желанию украсьте горошинами перца или колечками зеленого лука. Для того чтобы вкус был более ярким и сочным, можно положить немного майонеза или сметаны.

Кстати, есть пельмени можно именно с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Вы получите настоящее удовольствие.