Для отъявленных лентяев: топ-3 хитростей, как быстро почистить рыбу

Вы не испачкаете руки и не будете убирать на кухне

Рыба — полезный и вкусный продукт. Приготовленные из нее блюда уместны и на праздничный стол, и для семейного обеда.

Однако чистить рыбу — то еще удовольствие: чешуя с трудом отделяется от тела рыбы и разлетается по всей кухне. Вместе с "УНИАН" расскажем о хитростях, как почистить рыбу быстро и аккуратно.

Несколько лайфхаков, как почистить рыбу без проблем

Самый простой способ очистки рыбы — обдать рыбу кипятком. Этим способом часто пользуются повара в рыбных ресторанах.

Поместите рыбу в кастрюлю, вылейте на нее кипяток, чтобы вода полностью покрыла рыбу.

Дальше просто вытяните рыбу и окуните в холодную воду. После достаньте рыбу, проведите ножом против роста чешуек — и они легко снимутся. Особенно эффективен метод для мелкой и молодой рыбы.

Рыбу можно легко очистить, если замочить её в кастрюле с холодной водой на 15 минут. Такой способ немного размягчит чешую и позволит снять её аккуратно. Рыбу надо чистить прямо в кастрюле, начиная с хвоста и продвигаясь к голове — вся чешуя останется в воде.

Если рыба слишком крупная и её неудобно чистить в кастрюле, положите её на газету. В этом случае рыба не будет скользить по столу, а грязь останется на бумаге. Рыбу необходимо чистить с помощью железного кухонного скребка от хвоста к голове.

Ранее мы рассказывали, как правильно размораживать рыбу. "Телеграф" делился самыми быстрыми и безопасными.