Два ингредиента - и тушеная капуста будет идеальной: кто ее попробует, попросит рецепт

Это невероятно просто

Тушеная капуста – это отличный вариант сытного блюда на вашем столе. Перед ее вкусом и ароматом вряд ли кто-нибудь устоит.

Традиционное блюдо готовится собственно из самой капусты с добавлением соли, перца, щепотки сахара и зажарки из лука, моркови и томатной пасты. Today рассказывает, что можно добавить в блюдо, чтобы существенно улучшить его вкус. Кушанье получится настолько вкусным, что все гости попросят рецепт.

Как улучшить вкус тушеной капусты

Улучшить вкус тушеной капусты способна мука – без нее блюдо получится редкой и с неприятной кислинкой. На килограмм продукта достаточно одной столовой ложки.

Опытные кулинары добавляют муку, предварительно обжарив ее на сухой сковороде. Добавлять его можно непосредственно при приготовлении зажарки. Во время приготовления следует следить, чтобы не образовались комочки, и овощи не пригорели.

Мука убирает из блюда водянистость и излишнюю кислинку, присутствующую во многих сортах капусты. Вкус блюда становится более нежным и более ярко выраженным.

Также к тушеной капусте следует добавить кориандр – естественный "усилитель вкуса". Тушеная капуста с ним приобретет интересный привкус. На сотейник объемом 3-4 литра следует взять примерно 1 чайную ложку кориандра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще продукты могут улучшить вкус тушеной капусты. Порадуйте близких не только вкусным, но и разнообразным блюдом.