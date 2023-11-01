Зачем класть масло в соленую воду: об этом лайфхаке знают единицы

Прекрасный способ хранения масла

Мы говорили, зачем лить водку в маринад для рыбы. Теперь делимся советами по хранению сливочного масла.

Если хочется смазать его на хлеб, а продукт лежит в холодильнике или вы только что оттуда достали — с нанесением тоненького кусочка возникнут сложности. О хорошем способе хранения масла при комнатной температуре рассказали на "ТСН".

Обязательно ли хранить масло в холодильнике

Этот продукт имеет низкое содержание белков и углеводов. Поэтому он не испортится без холодильника так быстро, как другие молочные продукты.

Без холодильника в обычной масленице масло можно хранить до 7 дней. После этого срока оно будет горчить и понемногу портиться. Однако есть один интересный метод, который позволит ему быть свежим до луны. Его придумали еще в XIX веке во Франции и можно применять и сейчас.

Если погрузить сливочное масло в подсоленную воду, оно будет храниться дольше. Дело в том, что продукт меньше будет контактировать с кислородом и не будет окисляться.

Не забывайте менять воду регулярно -- масло будет вкусным и свежим около месяца. Также мы делились хитрым трюком, который поможет сделать сельдь вкуснее.