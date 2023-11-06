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Справитесь буквально за секунды: вас покорит этот метод чистки вареного картофеля

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Этот изумительный трюк сэкономит вам время
Этот изумительный трюк сэкономит вам время. Фото pexels.com

Раз-два — и ваш картофель уже очищен!

Ни любимый оливье, ни винегрет, ни сельдь под шубой не обойдутся без вареной картошки. Обычно для этих салатов картофель варится в мундирах и именно после этого наступает неприятный момент его чистки.

Всегда очень хочется сэкономить на таких вещах как чистка овощей. Именно поэтому вместе с "Главредом" расскажем, как быстро очистить картофель от кожуры — вам понадобиться совсем немного времени!

Как быстро очистить вареный картофель от кожуры

Прежде чем варить картофель в мундирах, сделайте поперечный надрез. Точка начала надреза и конца должна сойтись.

После отправьте картофель вариться. Когда вы увидели, что до окончания приготовления картофеля осталась буквально одна минута, нужно приготовить небольшую емкость с ледяной водой. Идеальный вариант — если вы используете кубики льда из морозильной камеры.

Шумовкой вытащите картофель и сразу опустите ее в емкость с ледяной водой. Клубни должны побыть в ледяной воде буквально 10-15 секунд.

Далее просто достаньте картофель и, нажимая на края, снимаем с нее кожуру. В результате в ваших руках должны оказаться два небольших колпачка из кожуры. Таким образом вы почистите гору картофеля в мундирах очень быстро.

Воспользуйтесь этим лайфхаком, когда будете готовить салат с грибами под шубой с сыром, картошкой и огурцами по рецепту "Телеграфа". Вы сразу удивитесь результату.

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