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Как опытные кулинары готовят из горсти фарша гору котлет

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие хитрости помогут вам сэкономить деньги
Такие хитрости помогут вам сэкономить деньги. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Близкие будут уплетать такие сочные котлетки

Сочные, ароматные котлеты с хрустящей корочкой — одно из самых популярных блюд на нашей кухне. Однако мясо — не самый дешевый продукт, и опытные кулинары пытаются сэкономить.

Вместе с "Важно знать" расскажем, что добавить в фарш для котлет, чтобы они получились вкусными и бюджетными. Буквально из 300 граммов фарша у вас получится гора котлет с помощью полезных продуктов.

Какие продукты добавить в фарш для котлет, чтобы их получилось больше

Разнообразные овощи. Например, за сочность в котлетах отвечает репчатый лук — чем больше вы его добавите, тем котлеты будут вкуснее.

Также в фарш можно добавить натертый на мелкой терке картофель. Этот овощ придает блюду плотность и котлеты не разваливаются при жарке. Также можно добавить отварной картофель в виде пюре — у вас получится и гарнир, и котлеты в одном блюде.

В фарш можно добавить тертую морковь, кабачок, тыкву или мелко нарезанную капусту. Близкие ни за что не догадаются, что за секретный ингредиент в привычных котлетах.

С дефицитом мяса в котлетах прекрасно справятся крупы. Например, манка делает котлеты более пышными и мягкими. Перед тем как добавить манку в котлеты, ей нужно дать набухнуть — и вкус биточков будет изумительным.

С рисом и гречкой котлеты получатся очень сытными. Правда, эти крупы следует вначале отварить.

Также вас выручат овсяные хлопья. Котлеты с ними получатся сытными и низкокалорийными, если готовить их на пару.

С помощью лайфхака от "Телеграфа" узнайте, как чай сделайте котлеты более сочными.