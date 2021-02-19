"Сегодня хуже, чем вчера": Комаровский рассказал, когда стоить бить тревогу при заболевании ребенка

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, который ранее напомнил родителям о важных "чихательных" правилах, раскрыл простую истину того, когда стоить незамедлительно обращаться к врачу, если ребенок никак не может вылечиться на протяжении нескольких дней.

В новом посту, который Комаровский опубликовал на своей официальной странице в Инстаграме, рассказал, что если родители два дня подряд произносят фразу: "Сегодня хуже, чем вчера", то это однозначный повод обращению или повторному обращению за врачебной помощью.

"Обращаю ваше внимание на тот очевидный факт, что в оценке состоянии ребенка огромное значение имеют не столько выраженность конкретных симптомов, сколько динамика состояния. Кто кого? Состояние улучшается - значит, организм ребенка побеждает болезнь, состояние ухудшается - значит, болезнь пока сильнее", - объясняет педиатр.

Главный вопрос, который должны задать себе родители больного ребенка: "За прошедшие сутки лучше/хуже/так же?":

Лучше , правда не так быстро, как вам хотелось, но все-таки лучше! Значит мы на верном пути.

, правда не так быстро, как вам хотелось, но все-таки лучше! Значит мы на верном пути. Так же? Наблюдаем, выполняем назначения врача. Ждем.

Наблюдаем, выполняем назначения врача. Ждем. Хуже? Обращаемся к врачу.

Также Доктор Комаровский отвечает на интересующие вопросы родителей: