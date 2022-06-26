Еще один известный россиянин приехал в Украину: в сети возмущены

Все это на фоне обстрелов Киева со стороны рф

В воскресенье, 26 июня, на 123-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Киев приехал российский писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков. Не все украинцы рады такому визиту россиянина.

Информацией о приезде Быкова в столицу Украины поделился блогер и активист Сергей Стерненко на своем telegram-канале.

Стерненко припомнил представителю рф его заявления насчет Украины.

"Пока российские ракеты улетают в наши дома, к нам в Киев приперся россиянин Дмитрий Быков. Он нам расскажет, как нужно жить. Напомню, Быков говорил, что судьба Одессы вне российского контекста будет плачевной, что оккупация Украины СССР был лучшим вариантом нашего сосуществования с россиянами и требовал открывать у нас русскоязычные школы", — написал Стерненко.

Пользователи сети возмущены визитом россиянина.

Напомним, бывшая сотрудница российского пропагандистского телеканала Марина Овсянникова, в марте показавшая антивоенный плакат в эфире российских новостей, прибыла с визитом в Украину. После небольших проблем с приездом в Киев женщина отправилась в Одессу. В сети украинцы были недовольны визитом россиянки.

Напомним, 26 июня рф обстреляла многоэтажку в Киеве.