Позор с "зерновой сделкой" и мольба о переговорах. Насколько плохи дела у россии?

Даже ядерный шантаж уже не тот, о чем свидетельствуют сегодняшние заявления шойгу

В последнее время россию сопровождает серия феерических провалов. Грозное, на первый взгляд, заявление о выходе из "зерновой сделки" осталось проигнорировано остальными сторонами-участницами, а корабли с пшеницей уже пришвартованы в порту Стамбула. Как результат — через четыре дня россия с позором вернулась в соглашение, а поражение на международной арене унизило и возмутило население рф.

На то, что дела у россии плохи, указывают еще несколько признаков, как новые заявления о необходимости проведения переговоров с Украиной и затихание риторики о "грязной бомбе". Рассказываем об этом подробнее:

Как никто не оценил истерику путина

В оккупированном Севастополе 29 октября взорвалось несколько кораблей Черноморского флота россии, после чего россия обвинила Украину в атаке с помощью подводных беспилотников. Киев эти обвинения не признал, а россия сообщила, что в ответ выходит из "зерновой сделки". Правда, на следующий день выход превратился в приостановку. Также россия предупредила, что продление соглашения без ее участия будет опасным.

Однако сторонами-участницами являются еще ООН, Турция и Украина. Выяснилось, что соглашение работает и без россии, а из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" начали выходить суда с пшеницей на экспорт. Через четыре дня после того, как россия приостановила свое участие в соглашении, она снова вернулась к его выполнению.

Политический обозреватель Татьяна Станова заявила в Twitter, что кремль попал в ловушку, из которой не знает, как выбраться:

"Оказалось, что Кремль не имеет рычагов влияния, чтобы остановить экспорт зерна", — написала она.

Мировые цены на пшеницу и кукурузу, резко подскочившие в понедельник, снова пошли вниз после объявления о стабилизации зерновой инициативы, свидетельствуют данные Чикагской биржи, сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Мировые цены на пшеницу и кукурузу пошли вниз

москва готова к любым переговорам

Сегодня на брифинге спикер мид россии Мария Захарова заявила о желании москвы возобновить переговорный процесс с Киевом, однако заявила о необходимости "учета новых территориальных реалий".

"По-прежнему ждем от киевского режима очевидных, недвусмысленных сигналов о своем стремлении возобновить переговорный процесс с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле", – сказала Захарова.

Захарова добавила, что "законодательно киевский режим сам заблокировал себе переговоры с россией".

На просьбу россии о переговорах уже ответил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сравнив россию с "лудоманом в казино".

"Предлагая новые "переговоры" сегодня (признание аннексии), путин хочет отыграться. К счастью, Вооруженные силы Украины хорошо лечат болезненные зависимости", — написал Подоляк.

За несколько дней до этого владимир путин заявил, что россия готова подождать мирных переговоров с Украиной и назвал это "доброй волей".

Центр противодействия дезинформации предположил, что подобные заявления направлены на западную аудиторию, чтобы показать миру, что Украина не желает прекращать войну. А переговорным процессом россия планирует приостановить боевые действия, чтобы нарастить военный потенциал и продолжить оккупацию.

Заявления о "грязной бомбе" и ядерном шантаже затихли

После продолжительного ядерного шантажа в конце октября появилась новая история с "грязной бомбой". Тогда российский глава минобороны шойгу позвонил коллегам из Франции, Великобритании и США, предупреждая о якобы опасности применения Украиной на своей территории взрывчатки с ядерными частями внутри. Западные страны отвергли ложные утверждения россии и предупредили, что мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение как повод для эскалации.

После такого ответа воинственная риторика россии понемногу затухла. О том, что ядерный шантаж уже не тот, свидетельствует и сегодняшнее обвинение шойгу Украины в готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.

В свою очередь издание The Washington Post предполагает, что путин мог отказаться от идеи применения ядерного оружия против Украины вовсе не из-за страха, что Запад нанесет ответный удар. Возможно, его сдерживает нежелание потерять последних союзников как Китай и Индия, помогающие удерживать экономику страны-агрессора на плаву. Эксперты сомневаются, что Индия и Китай будут поддерживать москву, если она применит ядерное оружие.